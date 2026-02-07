Ariane Torok zilarrezko domina eskuratu du Parisko Grand Slamean
Ariane Toro Soler nafarrak zilarrezko domina irabazi du Parisko Grand Slamean, 52 kilotik beherako kategorian, finalean Krasniqi kosovarraren aurka galduta.
Arianek Mascha Ballhaus alemana garaitu du finalerdietan, eta, horri esker, finalera sailkatu da. Krasniqik urrea lortu zuen Tokioko 2020ko Jokoetan eta zilarra Parisko 2024koetan, bigarren geratu zen iaz Budapesten, Munduko Txapelketan, eta munduko rankingeko lehen postuan dago.
Judoka nafarrak ez du final erraza izan. Borrokaren hasiera oso oldarkorra izan da eta 30 segundo bete baino lehen lortu du Krasniqik ippona.
Parisen zilarra irabazteaz gain, Ariane munduko rankingeko 7. postuan jarri da. Parisko Grand Slama nazioartean, Olinpiar Jokoen, Munduko Txapelketen eta World Mastersen ostean dagoen lehiaketarik garrantzitsuena da.
Milan-Cortina d'Ampezzo: 2026ko Neguko Olinpiar Jokoak, abian
Neguko Olinpiar Jokoen XXV. ekitaldia da; bertan, bost euskal kirolarik lehiatuko dute: Manex Salsamendik, Daniel Milagrosek, Lucas Eguibarrek, Alvaro Romerok eta Arrieta Rodriguezek. Hasiera ekitaldia ostiral honetan izanen da, eta amaiera, berriz, hilaren 22an.
LIV Golf txapelketek munduko rankingerako puntuak emango dituzte 2026tik aurrera
Jose Maria Mendiola judokak zilarra irabazi du Europako Irekian, Sofian
Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta
Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 menderatu du Djokovic, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.
Rybakina Australiako Irekiko txapeldun, final lehiatua irabazita
Horren aurkaria, Sabalenka, gaur egun munduko lehena eta 2023an eta 2024an Australiako Irekiko txapelduna, nagusi izan da tarte batzuetan, baina ezin izan dio bere abantailari eutsi.
Arrieta Rodriguez, azken 28 urteetan Neguko Joko Olinpikoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea
Ainhoa Ibarra gernikarra izan zen Neguko Jokoetan parte hartzen azken euskal emakumea. Gainera, historiako bigarren emakume gipuzkoarra izango da, 1992an Albertvillen izan zen Silvia del Rincon donostiarraren ondotik. Arrietak "ilusio handiarekin" egingo dio aurre erronkari.
KIROLAK EITB aro berria martxan da
Martxan da KIROLAKEITB.EUS atari berria; bertan jasoko dugu EITBren kirol unibertsoa: streaming emanaldiak, bideoak, albisteak… Sartu eta gozatu!
Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d'Ampezzoko Joko Olinpikoetan
Alde batetik, Basque Team Fundazioaren beka duten hiru kirolari Espainiako selekzioarekin lehiatuko dira otsailaren 6an hasiko diren Joko Olinpikoetan: Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez; baita Daniel Milagros abiadurako patinatzaile iruindarra ere. Bestetik, Manex Salsamendi euskal herritar-brasildarra iraupen eskian lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin.
Zarauzko golf klubean 100 urte atzera egin dute
Urtero bezala, urteari amaiera emateko Zarauzko golf klubean denboran atzera egin dute "Open Hickory" lehiaketari esker. Garai bateko jantziak soinean, eta Hickory makilak eskuartean zituztela aritu dira golfean, duela 100 urte bezala.