Rybakina gana el Abierto de Australia en una final muy disputada

Su rival, Sabalenka, número uno del mundo y campeona en 2023 y 2024, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener su ventaja.
MELBOURNE (Australia), 31/01/2026.- Elena Rybakina of Kazakhstan gestures during the Women’s Singles final match against Aryna Sabalenka of Belarus at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 31 January 2026. (Tenis, Bielorrusia, Kazajstán) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Elena Rybakina celebra su victoria
AGENCIAS | EITB

La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, en una final intensa disputada en la Rod Laver Arena y resuelta en 2 horas y 18 minutos.

Rybakina supo resistir un inicio adverso en el tercer set y terminó imponiendo su solidez al servicio y su sangre fría en los puntos decisivos. Sabalenka, campeona en 2023 y 2024 en Melbourne, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja ante la reacción de su rival.

El partido confirmó la igualdad entre dos de las jugadoras más potentes del circuito y se decidió por pequeños detalles en los momentos clave. Además, supuso un giro respecto a la final de Melbourne de 2023, cuando la victoria cayó del lado de Sabalenka.

