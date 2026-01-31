Rybakina gana el Abierto de Australia en una final muy disputada

La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, en una final intensa disputada en la Rod Laver Arena y resuelta en 2 horas y 18 minutos.

Rybakina supo resistir un inicio adverso en el tercer set y terminó imponiendo su solidez al servicio y su sangre fría en los puntos decisivos. Sabalenka, campeona en 2023 y 2024 en Melbourne, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja ante la reacción de su rival.

El partido confirmó la igualdad entre dos de las jugadoras más potentes del circuito y se decidió por pequeños detalles en los momentos clave. Además, supuso un giro respecto a la final de Melbourne de 2023, cuando la victoria cayó del lado de Sabalenka.