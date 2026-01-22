Presentación
Presentada la nueva era de KIROLAK EITB

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: KIROLAK EITB aro berria martxan da
J. E. R. | EITB

Última actualización

Hemos presentado el nuevo portal KIROLAKEITB.EUS, este jueves: ahí es donde recogeremos todo el universo deportivo de EITB, con emisiones en streaming, vídeos, noticias… ¡Entra y disfruta!

Fútbol Pelota Remo Baloncesto Más deportes

