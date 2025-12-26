Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Marino Zulet estará en el Dakar con Toyota

Marino Zulet
18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Marino Zulet Dakarren izango da Toyotarekin

Última actualización

Como en los últimos cinco años, Zulet pondrá infraestructura en la nueva edición del Rally Dakar. Volverán a estar con Toyota y formarán un equipo vasco.

Rallies Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X