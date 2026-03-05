HERRI-KIROLAK

La cuarta edición de 'Harri Herri' arrancará el 30 de marzo

Harri-Herri-saioaren-laugarren-edizioaren-aurkezpena
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
author image

EITB

Última actualización

El programa concurso, que llega con novedades, contará con los 32 mejores levantadores de piedra del momento y se emitirá en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB On, entre el 30 de este mes, y el 4 de mayo.

Harri Herri Herri-kirolak Harri-jasotzea

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"

En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.

