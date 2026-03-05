HERRI KIROLAK

Regresa a EITB el gran espectáculo del levantamiento de piedra, con la cuarta edición de 'Harri Herri'

Las y los mejores levantadores de piedra del momento competirán en el programa que se emitirá entre el 30 de marzo y el 4 de mayo, en ETB1 y la web kirolakeitb.eus. Las veladas se disputarán en el frontón de Etxebarri y serán comentadas  por Juanan Legorburu, Idoia Etxeberria y Ane Muruamendiaraz.

Harri-Herri-saioaren-laugarren-edizioaren-aurkezpena
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Harri-jasotzearen ikuskizuna bueltan da EITBn, 'Harri Herri'ren laugarren edizioarekin
author image

EITB

Última actualización

El programa 'Harri Herri', proyecto lanzado por EITB en 2023 con el objetivo de impulsar el deporte rural, comenzará el próximo 30 de marzo su cuarta temporada. Durante cinco semanas, el frontón de Etxebarri acogerá la competición entre las y los mejores levantadores de piedra del momento, dispuestos a ofrecer un espectáculo de primer nivel. Las veladas se emitirán los lunes por la noche, a las 22:15 horas, en ETB1, la web kirolakeitb.eus y la plataforma ETB ON. La retransmisión correrá a cargo de los periodistas Juanan Legorburu y Ane Muruamendiaraz, y la harrijasotzaile Idoia Etxeberria.

La presentación del programa se ha vuelto a realizado en la sidrería Saizar de Usurbil. Al acto han asistido el director de Deportes de EITB Media Joseba Urkiola, junto a varios concursantes y capitanes. La sidrería es patrocinadora de la competición, junto a Rural Kutxa.

Un año más, participarán 32 harrijasotzailes, 16 femeninos y 16 masculinos; y se dividirán en cuatro equipos de hombres y otros tantos de mujeres. En cada categoría se disputarán dos semifinales y los cuatro mejores equipos (dos femeninos y dos masculinos) se enfrentarán en la final.

EQUIPO ERGOBIA:

·          Capitana: Karmele Gisasola.

·         Levantadoras de piedra: Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza.

EQUIPO IBIUR:

·          Capitana: Aroa Sánchez.

·         Levantadoras: Patricia Martin, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti.

EQUIPO MOLLARRI:

·         Capitana: Estitxu Almandoz.

·         Levantadoras: Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Morandeira y Maddi Salterain.

EQUIPO ULIA:

·          Capitana: Udane Ostolaza.

·         Levantadoras: Estefanía Etxebeste, Eider Garcia Durana, Sara Jimenez de Aberasturi y Alba Zubiria.

EQUIPO ALBIZURI:

·          Capitán: Luis Mari Telleria.

·         Levantadores: Alex Merlo, Mikel Lopetegi Urra, Jon Gisasola y Oskar Aguas.

EQUIPO ETXAURI:

·          Capitán: Joseba Ostolaza.

·         Levantadores: Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain.

EQUIPO IGELDO:

·         Capitán: Joxe Ramon Iruretagoiena Izeta II.

·         Levantadores: Jon Unanue Goenatxo III, Oier Azpeitia, Gorka Etxeberria y Aratz Zubeldia.

EQUIPO LAUKARIZ:

·         Capitán: José Antonio Gisasola Zelai.

·         Levantadores: Xabier Aranburu Guzta, Hodei Iruretagoiena Izeta IV, Xabat Olaizola y Eneko Bilbao.

 

La cuarta edición de 'Harri Herri' arrancará el 30 de marzo
Harri Herri Herri-kirolak

