Los cinco finalistas de Harri Herri de invierno: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta y Eider García

Eider Garcia Durana. Neguko Harri Herri saioko 3. jardunaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Neguko Harri Herri saioko bost finalistak: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta eta Eider Garcia
author image

EITB

Última actualización

La última prueba clasificatoria para la final de la edición de invierno de Harri Herri se ha disputado en Mallabia, de donde  han salido los últimos cinco harrijasotzailes para la gran cita del 4 de enero: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta y Eider García Durana.

Harri Herri Herri-kirolak

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"

En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.

