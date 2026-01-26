Deporte rural
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Urra gana por cuarta vez el torneo Errota Harri

Urrak 4. aldiz irabazi du Errota Harri
18:00 - 20:00
Urra se ha proclamado campeón
Euskaraz irakurri: Urrak 4. aldiz irabazi du Errota Harri txapelketa
author image

EITB

Última actualización

El harrijasotzaile zarauztarra Urra fue el dominador del campeonato Errota Harri disputado en Zestoa, en el que los participantes tuvieron que levantar una piedra en forma de bola de 107 kilos.

Harri-jasotzea

Te puede interesar

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"

En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X