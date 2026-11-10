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El ciclista urretxuarra Jesús Mujika, protagonista de “Helmuga” este domingo

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Jesus Mugica txirrindularia, Helmugan
18:00 - 20:00
Jesús Mujika será el protagonista del domingo en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Jesus Mujika txirrindulari urretxuarra, "Helmuga" saioko protagonista
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Última actualización

El programa "Helmuga" de este domingo tratará sobre la trayectoria del ciclista Jesús Mujika, nacido en Urretxu y fallecido en Francia a los 24 años en un accidente de tráfico, por lo que su prometedora carrera quedó truncada. 

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