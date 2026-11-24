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El piloto Iker Lecuona, protagonista este domingo en “Helmuga”
Euskaraz irakurri: Iker Lecuona motor-pilotua, igande honetako protagonista "Helmuga" saioan
El piloto Iker Lecuona será entrevistado este domingo en el programa "Helmuga" de ETB1, a partir de las 11:30 horas.
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