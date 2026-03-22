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El equipo ciclista Danena cumple 50 años

Danena txirrindularitza taldea, HELMUGAn
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Danena txirrindularitza taldeak 50 urte bete ditu
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EITB

Última actualización

El equipo ciclista Danena cumple 50 años en 2026, por lo que han ofrecido un reportaje especial en el programa "Helmuga", en el que además de varios ciclistas actuales, han entrevistado al presidente de la asociación. Se puede ver completo, aquí.

"Helmuga"

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