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La escaladora Sasha DiGiulian y su logro en la pared Platinum, en "Helmuga"

Sasha DiGiulian eskalatzailea, Helmugan
18:00 - 20:00
La escaladora Sasha DiGiulian, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Sasha DiGiulian eskalatzailearen lorpena, Platinum horman
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EITB

Última actualización

La escaladora Sasha DiGiulian se ha convertido en la primera mujer que sube la pared Platinum en libre. Así es su testimonio sobre su hazaña.

"Helmuga"

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