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Secretos del corte de peso

PISU MOZKETA, HELMUGA SAIOAN
18:00 - 20:00
El boxeador Jon Fernández ha sido uno de los protagonistas de "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Pisu mozketaren sekretuak
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EITB

Última actualización

El corte de peso ha sido el tema central del programa "Helmuga", en el que han charlado con deportistas como Jon Fernández o Yaman, además de recoger las visiones de diversos nutricionistas deportivos.

"Helmuga"

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