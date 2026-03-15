En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Trail de montaña Mariren Kobak

Mariren Kobak mendi lasterketa
18:00 - 20:00
III. Imagen del Trail Kobak de Mari
Euskaraz irakurri: III. Mariren Kobak Traila
author image

EITB

Última actualización

El corredor de montaña Ángel García ha hablado en "Helmuga" sobre esta particular carrera que, partiendo del Monasterio de Iranzu, cada año tiene un recorrido especial.

"Helmuga" Deportes de montaña

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X