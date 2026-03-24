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El surfista Natxo González será el protagonista del programa "Helmuga" del domingo

Natxo Gonzalez surflaria, promoa
18:00 - 20:00
El surfista Natxo González, en el programa Helmuga
Euskaraz irakurri: Natxo Gonzalez surflaria izango da, igandeko "Helmuga" saioko protagonista
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EITB

Última actualización

El programa "Helmuga" de este domingo realizará una entrevista al surfista Natxo González.

"Helmuga"

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