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50 aniversario del equipo ciclista Danena, en el programa "Helmuga" del domingo

Danena txirrindularitza taldea, HELMUGAn
18:00 - 20:00
El equipo ciclista Danena cumple 50 años
Euskaraz irakurri: Danena txirrindularitza taldearen 50. urteurrena, igandeko "Helmuga" saioan
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EITB

Última actualización

El equipo ciclista Danena cumple 50 años en 2026: por ello, el programa "Helmuga" de ETB1 ofrecerá un reportaje este domingo, a partir de las 11:30 horas.

"Helmuga"

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