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El pelotari de trinquete Peio Larralde será el protagonista del programa “Helmuga” de este domingo

Peio Larralde pilotaria, Helmugan
18:00 - 20:00
Peio Larralde, pelotari, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Peio Larralde trinkete-pilotaria izango da protagonista, igandeko "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El pelotari labortano Peio Larralde será entrevistado este domingo en el programa "Helmuga", a partir de las 11:30 horas.

"Helmuga"

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