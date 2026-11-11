La Real supera al Fenerbahçe en Estambul y sella su billete para cuartos (0-2)
La Real Sociedad ha vuelto a ganar al Fenerbahçe por 0-2 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Women’s Europa Cup disputado en Estambul. De esta manera, el equipo txuri-urdin se ha impuesto por un global de 4-0 en la eliminatoria logrando el billete para cuartos. Las donostiarras han cimentado su victoria en la primera parte con un juego serio y solvente. A la vuelta de vestuarios han sufrido algo más, pero han sabido mantener su portería a cero.
Triunfo cimentado en la primera mitad
El choque no ha podido comenzar de mejor manera para las pupilas de Gorka Álvarez, ya que en el primer minuto de juego se han adelantado en el marcador gracias a un gol en propia puerta del Fenerbahçe. Cecilia Marcos ha centrado y una defensora ha introducido el esférico en su portería en su intento de cortar la jugada.
El estadio Chobani Stadyumu de Estambul ha registrado una buena entrada y la bulliciosa afición turca no dejado de empujar a sus jugadoras, pero la Real ha estado bien plantada en el terreno de juego en todo momento anulando todas las acometidas del Fenerbahçe.
La mejor ocasión para las turcas en la primera mitad ha sido un disparo lejano, que ha puesto a prueba a Julia Arrula. En el minuto 18, la cancerbera navarra ha tenido que emplearse a fondo para despejar a córner el disparo envenenado, que se colaba por la escuadra.
En el 20, las turcas han vuelto a inquietar con una gran jugada de Ece, que no ha sabido concretar y su disparo se ha ido desviado. Pasada la media hora la Real ha respondido con un gran remate de cabeza de Sonya Keefe, que la guardameta Munteanu ha despejado a córner.
En ese saque de esquina botado inmediatamente después, de nuevo la delantera chilena se ha impuesto por arriba a las defensoras del conjunto turco y ha batido a Munteanu de un certero cabezazo para hacer el segundo tanto txuri-urdin. Así, Keefe se ha estrenado como goleadora en la Real.
Algo más de sufrimiento tras el descanso
Tras el descanso, Arrula ha tenido que salir de su marco para despejar un centro, pero lo ha hecho de manera defectuosa y ha metido en un lío a sus defensas, que, sin embargo, han sabido alejar el peligro. En el contragolpe posterior las de Gorka Álvarez han estado a punto de hacer el tercero, pero Munteanu lo ha evitado con una buena estirada.
En el 61, un mal envío de la guardameta de Tafalla, Julia Arrula, ha acabado en las botas de Abideen, y su posterior disparo ha pegado en el palo. La navarra ha pedido perdón a sus compañeras por su mala salida de balón. En el 69, la Real ha vuelto a introducir el esférico en la portería turca, pero la jugada ha sido anulada por fuera de juego previo.
En las postrimerías del encuentro el conjunto turco ha seguido atacando con la intención de reducir distancias, pero no ha acertado en ninguna de sus aproximaciones. La Real se enfrentará en cuartos de final al PSV Eindhoven o al Eintracht Frankfurt, y el choque de ida será el 3 o 4 de febrero.