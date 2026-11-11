El choque no ha podido comenzar de mejor manera para las pupilas de Gorka Álvarez, ya que en el primer minuto de juego se han adelantado en el marcador gracias a un gol en propia puerta del Fenerbahçe. Cecilia Marcos ha centrado y una defensora ha introducido el esférico en su portería en su intento de cortar la jugada.

El estadio Chobani Stadyumu de Estambul ha registrado una buena entrada y la bulliciosa afición turca no dejado de empujar a sus jugadoras, pero la Real ha estado bien plantada en el terreno de juego en todo momento anulando todas las acometidas del Fenerbahçe.

La mejor ocasión para las turcas en la primera mitad ha sido un disparo lejano, que ha puesto a prueba a Julia Arrula. En el minuto 18, la cancerbera navarra ha tenido que emplearse a fondo para despejar a córner el disparo envenenado, que se colaba por la escuadra.

En el 20, las turcas han vuelto a inquietar con una gran jugada de Ece, que no ha sabido concretar y su disparo se ha ido desviado. Pasada la media hora la Real ha respondido con un gran remate de cabeza de Sonya Keefe, que la guardameta Munteanu ha despejado a córner.

En ese saque de esquina botado inmediatamente después, de nuevo la delantera chilena se ha impuesto por arriba a las defensoras del conjunto turco y ha batido a Munteanu de un certero cabezazo para hacer el segundo tanto txuri-urdin. Así, Keefe se ha estrenado como goleadora en la Real.