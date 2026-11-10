El Sanse sale de los puestos de descenso con el punto obtenido en Sabadell (0-0)

El Sanse empató a cero ante el Sabadell, en la decimotercera jornada de la Liga Hypermotion este lunes. El encuentro en el Estadi Nova Creu Alta estuvo disputado, con ocasiones claras para ambos conjuntos, pero en el que la falta de acierto ante la portería rival impidió que ninguno pudiera llevarse la victoria. Así, el filial donostiarra sumó un punto que le permite salir de la zona de descenso.



El primer tiempo transcurrió con mucha disputa y poca continuidad, con acciones aisladas de ambos equipos. El equipo de Jon Ansotegi buscó explotar la banda derecha, donde la velocidad de Díaz generó algunos problemas a la defensa del Sabadell.



Tras el paso por vestuarios, el encuentro se abrió y el conjunto vasco comenzó a encontrar espacios. En una de sus llegadas, Soroeta se plantó mano a mano con Fuoli, pero su remate se estrelló en el larguero. Poco después, Rupérez puso un centro raso que Gorka Carrera, en su primer contacto con el balón, convirtió en gol. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.



Ya en el tiempo añadido, el Sanse pudo llevarse la victoria. Primero fue Adjabeng quien, desde una posición inmejorable, no acertó a encontrar portería. Después, Gorka Carrera condujo el último contraataque y optó por finalizar la jugada, pero su disparo se marchó desviado.



- Ficha técnica:

0 - Sabadell: Fuoli; Ripoll (Kaiser, min. 78), Català (Owusu, min. 68), González, Fornés (Obolskiy, min. 68); Rahmani (López), Liameed (Bonaldo, min. 12), Pons, Baena; Priego, Valles (Ribeiro, min. 78).



0 - Sanse: Olasagasti; Rupérez, Beitia, Kita, Agote (Balda, min. 65); Díaz (Adjabeng, min. 78), Carbonell (Oleaga, min. 90+1), Lebarbier, Marchal (Astiazarán, min. 65); Gorosabel (Mariezkurrena, min. 78), Soroeta (Zarranz).



Árbitro: Damaso Arcediano. Mostró tarjeta amarilla a Edgar González y a Pere Pons por parte del Sabadell y a Luken Beitia, a Javier Soroeta, a Alex Lebarbier por parte del Sanse.