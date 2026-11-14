Diluvio de goles y empate en Zubieta (2-2)
El equipo asturiano se ha adelantado en el marcador, los txuri-urdin han remontado, pero, solo un minuto después, el Sporting ha vuelto a poner el empate.
El Sanse y el Sporting de Gijón han empatado en Zubieta en un encuentro marcado por una segunda parte de lluvia y de goles (2-2).
En el minuto 4, en un centro lateral que tapó bien Luken Beitia, el propio central quiso despejar el balón y, entre el resbalón y que se adelantó el canterano del Sporting Matabuena, terminó derribando al jugador sportinguista.
En primera instancia, la colegiada no decretó pena máxima, aunque rectificó su decisión tras ser advertida desde el VAR y acudir a revisar la acción en el monitor.
El encargado de lanzar desde los once metros fue Álex Corredera, quien disparó raso a la derecha para introducir la pelota dentro de la portería de un Lander Olasagasti que llegó a tocar el esférico.
En el minuto 35, Soroeta recibió en la frontal del área y no dudó en probar fortuna con la derecha, aunque su remate desde fuera del área se marchó demasiado alto.
En la segunda mitad, Lebarbier remató raso y ajustado a la izquierda, imposible para Rubén Yáñez, estableciendo así el empate en el marcador.
El Sanse volvió a anotar tras una jugada maradoniana de Dani Díaz en el minuto 56. El extremo cántabro recibió el esférico cerca de su propia área, condujo en velocidad sorteando a cuantos rivales le salieron al paso y, con un certero disparo al palo largo, batió a Yáñez para culminar la remontada de los potrillos.
No obstante, apenas un minuto después del tanto local, el Sporting consiguió restablecer la igualada gracias a un gol de Duñabeitia, quien cabeceó al fondo de las mallas un balón colgado por Andrés Cuenca desde el vértice izquierdo del área.
En el minuto 69, la colegiada anuló un tanto al filial txuri-urdin, que habría supuesto el doblete de Lebarbier. En un saque de esquina favorable a los locales, el envío al segundo palo fue teledirigido hacia la cabeza del centrocampista francés, su testarazo se coló dentro de la portería de Yáñez, pero la árbitra invalidó la acción al señalar falta previa en la pugna por la posición.
A diez minutos para el final, el recién incorporado Adjabeng realizó una pared con Gorosabel para plantarse en la frontal del área con la mirada puesta en la portería. En el momento del golpeo, Corredera empujó al futbolista ghanés, entorpeciendo su disparo. La colegiada señaló la infracción y mostró la segunda tarjeta amarilla al centrocampista visitante, que resultó expulsado.
En el minuto 83, Gorka Carrera regateó a varios rivales, encaró la portería y armó un disparo con la derecha desde fuera del área que buscó el palo izquierdo, marchándose finalmente ligeramente desviado.
En el añadido, un centro al segundo palo le llegó a un Gorka Carrera que estaba solo a la hora del golpeo, pero el delantero de Errenteria no pudo rematar bien la pelota y la jugada terminó en manos de Yañez.