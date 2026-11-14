Diluvio de goles y empate en Zubieta (2-2)

En el minuto 4, en un centro lateral que tapó bien Luken Beitia, el propio central quiso despejar el balón y, entre el resbalón y que se adelantó el canterano del Sporting Matabuena, terminó derribando al jugador sportinguista.

En primera instancia, la colegiada no decretó pena máxima, aunque rectificó su decisión tras ser advertida desde el VAR y acudir a revisar la acción en el monitor.

El encargado de lanzar desde los once metros fue Álex Corredera, quien disparó raso a la derecha para introducir la pelota dentro de la portería de un Lander Olasagasti que llegó a tocar el esférico.