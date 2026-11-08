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La Real Sociedad se lleva los tres puntos contra el Rayo (1-0)

Un solitario gol de Orri Óskarsson ha dado la victoria a los txuri-urdin en Anoeta, en un duelo en el que han sido claramente superiores al rival.
SAN SEBASTIÁN, 08/11/2026.-El jugador de la Real Sociedad Orri Óskarsson celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, este domingo en el estadio de Anoeta.-EFE/ Juan Herrero
Jugadores de la Real celebrando el gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak hiru puntuak eskuratu ditu Rayoren aurka (1-0)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha impuesto al Rayo Vallecano este domingo gracias a un solitario gol de Orri Óskarsson (1-0) en el partido de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta. De esta forma, el equipo txuri-urdin se va al parón manteniendo la quinta posición de la tabla.

Resumen del partido

En la primera jugada del encuentro, Sucic filtró un pase entre líneas para Óskarsson que dejó solo al islandés ante Emil Audero, pero su remate picado no llegó a ver puerta.

En el minuto 23, Aramburu vio desmarcarse a Take Kubo en la banda y le envió un pase en largo con la zurda. El internacional japonés avanzó y puso un centro raso buscando a Óskarsson en boca de gol, pero el zaguero vallecano Florian Lejeune se anticipó al ariete islandés y despejó el esférico.

Cerca de la media hora de juego, Turrientes abrió de nuevo para Kubo, quien protagonizó una acción individual perfilándose hacia el interior y armó un zurdazo que se marchó desviado tras tocar en un defensor rayista.

En el minuto 35, Sucic recibió la pelota en la frontal del área y no se lo pensó dos veces para conectar un potente golpeo de zurda que se marchó rozando el poste de la meta de Audero.

En la segunda mitad, el Rayo Vallecano dispuso de una gran ocasión para adelantarse en el marcador. Adrià Pedrosa puso un centro medido desde la banda izquierda hacia Jorge de Frutos. El atacante segoviano ajustó el remate con el interior buscando la escuadra, pero una providencial estirada de Remiro repelió el balón lejos de su portería.

Sin embargo, en el minuto 67, Remiro blocó un centro del Rayo y conectó rápidamente con Ander Barrenetxea. El extremo donostiarra controló en carrera, sorteó a su par y filtró un preciso pase al espacio que superó a Lejeune para habilitar a Óskarsson, quien definió con frialdad al palo derecho ante la salida de Emil Audero para colocar el 1-0.

1-0: gol da Óskarsson

La mala noticia para el conjunto txuri-urdin la protagonizó el propio extremo donostiarra.

Al realizar un control orientado, Barrene notó un pinchazo en la parte posterior del muslo que le impidió continuar en el encuentro, obligándole a retirarse.

A diez minutos del final, Florian Lejeune ejecutó una falta directa desde la distancia que obligó a emplearse a fondo a Remiro con una gran estirada para despejar la pelota.

En un saque de esquina, Guedes controló la pelota y disparó de puntera, terminando su disparo muy cerca del palo de Audero.

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