La Real Sociedad se lleva los tres puntos contra el Rayo (1-0)

En la primera jugada del encuentro, Sucic filtró un pase entre líneas para Óskarsson que dejó solo al islandés ante Emil Audero, pero su remate picado no llegó a ver puerta.

En el minuto 23, Aramburu vio desmarcarse a Take Kubo en la banda y le envió un pase en largo con la zurda. El internacional japonés avanzó y puso un centro raso buscando a Óskarsson en boca de gol, pero el zaguero vallecano Florian Lejeune se anticipó al ariete islandés y despejó el esférico.

Cerca de la media hora de juego, Turrientes abrió de nuevo para Kubo, quien protagonizó una acción individual perfilándose hacia el interior y armó un zurdazo que se marchó desviado tras tocar en un defensor rayista.

En el minuto 35, Sucic recibió la pelota en la frontal del área y no se lo pensó dos veces para conectar un potente golpeo de zurda que se marchó rozando el poste de la meta de Audero.

En la segunda mitad, el Rayo Vallecano dispuso de una gran ocasión para adelantarse en el marcador. Adrià Pedrosa puso un centro medido desde la banda izquierda hacia Jorge de Frutos. El atacante segoviano ajustó el remate con el interior buscando la escuadra, pero una providencial estirada de Remiro repelió el balón lejos de su portería.

Sin embargo, en el minuto 67, Remiro blocó un centro del Rayo y conectó rápidamente con Ander Barrenetxea. El extremo donostiarra controló en carrera, sorteó a su par y filtró un preciso pase al espacio que superó a Lejeune para habilitar a Óskarsson, quien definió con frialdad al palo derecho ante la salida de Emil Audero para colocar el 1-0.