JORNADA 23
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La Real Sociedad-Real Madrid se jugará el 2 de diciembre por la Supercopa

El equipo txuri-urdin recibirá al conjunto blanco a las 19:00. El Barcelona-Atlético de Madrid también se disputará ese mismo día, a las 21:30.

MADRID , 14/02/2026.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. (c) dispara a puerta durante el partido de la jornada 24 de LaLiga entre el Real Madrid y la Real Sociedad, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez
Imagen de un partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Foto de archivo: EFE.
Euskaraz irakurri: Reala eta Real Madrid abenduaren 2an lehiatuko dira, Superkoparen ondorioz
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Última actualización

LaLiga ha confirmado que el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00, en Anoeta. El encuentro se ha adelantado debido a la disputa de la Supercopa de España, prevista para febrero.

Ese mismo día, el Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el Camp Nou a partir de las 21:30. Ambos equipos también han adelantado su encuentro de la jornada 23 por su participación en el torneo.

La primera semifinal de la Supercopa entre el Barcelona y el Atlético de Madrid será el martes 2 de febrero próximo (20.00h), en el estadio del Fenerbahce, y la segunda entre la Real Sociedad y el Real Madrid al día siguiente, en el Tupras Stadium.

La final se resolverá el sábado día 6 en el estadio Ali Sami Yen.

Fútbol Real Sociedad Supercopa de España Real Madrid LaLiga EA Sports

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