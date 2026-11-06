La Real Sociedad-Real Madrid se jugará el 2 de diciembre por la Supercopa

LaLiga ha confirmado que el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00, en Anoeta. El encuentro se ha adelantado debido a la disputa de la Supercopa de España, prevista para febrero.

Ese mismo día, el Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el Camp Nou a partir de las 21:30. Ambos equipos también han adelantado su encuentro de la jornada 23 por su participación en el torneo.

La primera semifinal de la Supercopa entre el Barcelona y el Atlético de Madrid será el martes 2 de febrero próximo (20.00h), en el estadio del Fenerbahce, y la segunda entre la Real Sociedad y el Real Madrid al día siguiente, en el Tupras Stadium.

La final se resolverá el sábado día 6 en el estadio Ali Sami Yen.