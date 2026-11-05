La Real Sociedad empata con el Olympique Lyon en Anoeta (1-1), y no se acerca a los ocho primeros puestos en la Liga Europa

Rino Matarazzo ha incluido en el once titular de la Real a Unai Marrero, como es habitual en la Liga Europa, a Igor Zubeldia en defensa, y, en ataque, a Orri Óskarsson junto a Mikel Oyarzabal. El equipo txuri-urdin y el Olympique Lyon han mantenido una dura pugna en el centro del campo en el primer tramo del encuentro, sin un dominador claro. El encuentro transcurría con alto ritmo y muy igualado, hasta que, en el minuto 28, Barrene ha puesto un centro magnífico desde la derecha y Óskarsson, de cabeza, ha mandado el balón a las mallas.

Oyarzabal, con un gran zurdazo, ha estado a punto de marcar el 2-0, justo después. El gol de Óskarsson ha afianzado a los de Matarazzo, si bien en los minutos finales del primer tiempo ha dado la sensación de que el Olympique Lyon se lanzaba con más peligro hacia el área de la Real. El descanso, así, ha llegado con la Real Sociedad por delante.

En el inicio de la segunda mitad, el Olympique Lyon ha dado un paso adelante, y, tras una buena ocasión de Barrene, ha llegado el empate a uno; lo ha hecho, en el minuto 54, Tolisso, desde cerca, tras controlar con habilidad un centro al área de la Real. El cuadro txuri-urdin ha tratado de recuperar la manija, y Oyarzabal, con otro gran chut con la izquierda, ha obligado a Greif a firmar una gran parada.

El equipo vasco, en el tramo final del encuentro, ha mostrado ambición y garra, en busca del gol de la victoria. Ha dispuesto de varios contrataques en los que ha estado a punto de encontrarlo, si bien Marrero, en el minuto 89, con una excelente intervención, ha evitado el segundo tanto de Tolisso, en una jugada de estrategia.

Ha concluido el encuentro con empate, y la Real ha sumado un punto que no le termina de impulsar en la clasificación de la Liga Europa.