La Real Sociedad busca tres puntos ante el Olympique Lyon para obtener otro impulso en la Liga Europa

La Real Sociedad se enfrenta al Olympique Lyon, en Anoeta, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga Europa de la temporada 2026-2027, este jueves, desde las 18:45 horas. Los de Rino Matarazzo, después de ganar en Lillestrom, por 0-6, en la anterior jornada, juegan ante un rival que será dirigido desde el banquillo, de manera interina, por Jorge Maciel, después de que su anterior entrenador Paulo Fonseca haya fichado por el Sporting de Lisboa.

En busca de tres puntos que dejen más cerca los ocho primeros puestos de la clasificación, Matarazzo no podrá contar con Luken Beitia ni con Arsen Zakharyan. El Olympique Lyon es tercero en la Liga de Francia, y decimotercero en la Liga Europa, donde suma, en tres jornadas, seis puntos, dos más que la Real Sociedad.

Maciel no podrá contar con Tyler Morton, víctima de una pubalgia, mientras que Pavel Sulc sigue recuperándose de su operación de rodilla derecha, y Loïs Openda tiene una fisura en el peroné derecho.