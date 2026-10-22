La Real vuela en Noruega y estrena su casillero de victorias continental con una goleada (0-6)
Dos goles de Sergio Gómez, otros dos de Sucic, uno de Oskarsson y otro de Zakharian han igualado la mayor goleada histórica de la Real en Europa. Los de Matarazzo han logrado su primera victoria en Europa con festival de Oyarzabal como asistente en tres de los tantos.
La Real ha goleado a domicilio al Lillestrom noruego (0-6) y ha conseguido su primera victoria en la Europa League. El conjunto txuri-urdin ha liquidado al conjunto entrenado por el padre de Martin Odegaard en la primera mitad. Oyarzabal se ha puesto el traje de asistente para dar tres pases de gol en tres grandes acciones, y en la segunda mitad la exhibición donostiarra ha continuado.
Primera parte con tres goles
Tras unos primeros minutos de tanteo por parte ambos equipos, el Lillestrom ha gozado de la ocasión más clara hasta el momento. En el minuto 18, el delantero del equipo noruego ha cruzado en exceso su disparo ante Marrero, que no ha tenido que intervenir. Los jugadores de la Real han protestado una falta previa sobre Zubeldia.
En el minuto 24 ha comenzado el festival como asistente de Mikel Oyarzabal. El capitán ha aguantado muy inteligente un balón en el área, y cuando ha visto a Sergio Gómez solo le ha dado un excelente pase, que el catalán no ha desaprovechado. Ha puesto el 0-1 en el marcador de un certero disparo. Hasta ese momento el conjunto txuri-urdin apenas había creado peligro.
Sin tiempo para respirar, en el 26, el eibartarra ha dejado su segunda perla de la noche, otra vez con el mismo socio de operaciones. Nueva conexión Oyarzabal-Sergio Gómez para hacer el segundo de la Real. Magnífica jugada de Oyarzabal dentro del área, que regatea con habilidad a un defensor, y otro gran servicio a Sergio, que no desperdicia el caramelo. La posición de Mikel en el inicio de la jugada estaba al límite del fuera de juego, pero el tanto ha subido al marcador.
En el minuto 29, Sarr ha visto la tarjeta amarilla tras interrumpir en falta la progresión de un jugador del equipo escandinavo. Los donostiarras han reclamado una caída previa de Oyarzabal dentro del área rival. En el 31, pequeño susto para los txuri-urdines en un error en la salida de balón de Marrero, que Sarr bien colocado ha acertado en enmendar.
En el minuto 32 ha llegado el tercer zarpazo de la Real en otra gran asistencia de Oyarzabal, esta vez a Sucic, que fusila al meta nórdico con un gran disparo. Al equipo de Matarazzo le ha salido todo en una primera mitad en la que Oyarzabal ha destapado el tarro de las esencias.
Otros tres goles en la segunda parte
Tras el paso por vestuarios, la segunda mitad ha empezado con dos serios sustos para los guipuzcoanos. Primero en un penalti señalado por el colegiado, que Marrero ha detenido para frenar una posible reacción noruega, y segundo, con un balón que ha acabado en el travesaño de la portería defendida por el azpeitiarra.
Pero la Real parecía tocada por una varita mágica, mientras a su rival no le salía nada. Así, en el 63, un gran contragolpe dirigido por Guedes ha acabado en el cuarto gol txuri-urdin, obra de Oskarsson tras recibir otro buen pase del portugués.
En el 71, tras un aviso previo de Oskarsson, Sucic ha completado la manita al aprovechar un regalo del Lillestrom, muy inocente en la salida del balón. Con el partido más que finiquitado, Oskarsson ha gozado de otra clarísima oportunidad, pero el remate del islandés lo ha detenido el guardameta noruego en una gran intervención.
El festival txuri-urdin no ha terminado y Zakharian ha hecho el sexto con una gran maniobra en la frontal del área y un excelso disparo a la escuadra de la meta noruega. Así, el equipo txuri-urdin ha igualado su mayor goleada continental. El conjunto guipuzcoano ha tenido otras tres ocasiones para incrementar la goleada y hacer historia, superando su mayor goleada continental, pero no ha sido posible.