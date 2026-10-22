Tras unos primeros minutos de tanteo por parte ambos equipos, el Lillestrom ha gozado de la ocasión más clara hasta el momento. En el minuto 18, el delantero del equipo noruego ha cruzado en exceso su disparo ante Marrero, que no ha tenido que intervenir. Los jugadores de la Real han protestado una falta previa sobre Zubeldia.

En el minuto 24 ha comenzado el festival como asistente de Mikel Oyarzabal. El capitán ha aguantado muy inteligente un balón en el área, y cuando ha visto a Sergio Gómez solo le ha dado un excelente pase, que el catalán no ha desaprovechado. Ha puesto el 0-1 en el marcador de un certero disparo. Hasta ese momento el conjunto txuri-urdin apenas había creado peligro.

Sin tiempo para respirar, en el 26, el eibartarra ha dejado su segunda perla de la noche, otra vez con el mismo socio de operaciones. Nueva conexión Oyarzabal-Sergio Gómez para hacer el segundo de la Real. Magnífica jugada de Oyarzabal dentro del área, que regatea con habilidad a un defensor, y otro gran servicio a Sergio, que no desperdicia el caramelo. La posición de Mikel en el inicio de la jugada estaba al límite del fuera de juego, pero el tanto ha subido al marcador.

En el minuto 29, Sarr ha visto la tarjeta amarilla tras interrumpir en falta la progresión de un jugador del equipo escandinavo. Los donostiarras han reclamado una caída previa de Oyarzabal dentro del área rival. En el 31, pequeño susto para los txuri-urdines en un error en la salida de balón de Marrero, que Sarr bien colocado ha acertado en enmendar.

En el minuto 32 ha llegado el tercer zarpazo de la Real en otra gran asistencia de Oyarzabal, esta vez a Sucic, que fusila al meta nórdico con un gran disparo. Al equipo de Matarazzo le ha salido todo en una primera mitad en la que Oyarzabal ha destapado el tarro de las esencias.