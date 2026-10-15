La Real Sociedad, lastrada de inicio en la Europa League por su derrota ante el Bournemouth en Anoeta, viaja a Bélgica obligada a despegar ante el peligroso Union Saint-Gilloise, equipo que disputará su choque como local lejos de su feudo habitual, en el estadio Den Dreef de Lovaina.

El 1-2 encajado por Pellegrino Matarazzo supone un déficit que tratará de anular cuanto antes. No obstante, en su último compromiso liguero, el cuadro donostiarra consiguió la victoria ante el Deportivo de A Coruña (3-2) en un encuentro en el que los txuri-urdin llegaron a disfrutar de una ventaja de 3-0, aunque la posterior expulsión de Pablo Marín y un penalti en contra apretaron el marcador en un tramo final de alta tensión.