La Real, obligada al despegue en Lovaina
La Real Sociedad, lastrada de inicio en la Europa League por su derrota ante el Bournemouth en Anoeta, viaja a Bélgica obligada a despegar ante el peligroso Union Saint-Gilloise, equipo que disputará su choque como local lejos de su feudo habitual, en el estadio Den Dreef de Lovaina.
El 1-2 encajado por Pellegrino Matarazzo supone un déficit que tratará de anular cuanto antes. No obstante, en su último compromiso liguero, el cuadro donostiarra consiguió la victoria ante el Deportivo de A Coruña (3-2) en un encuentro en el que los txuri-urdin llegaron a disfrutar de una ventaja de 3-0, aunque la posterior expulsión de Pablo Marín y un penalti en contra apretaron el marcador en un tramo final de alta tensión.
Convocatoria txuri-urdin
Para la visita a Bélgica, Matarazzo no podrá contar con Jon Mikel Aramburu, quien ya cumplió su partido de sanción, pero que la semana pasada sufrió una lesión en el sóleo. Tampoco estará disponible el canterano Luken Beitia tras sufrir un esguince de tobillo en la sesión de entrenamiento posterior al choque liguero, enfocada en la gestión de cargas de los futbolistas sin minutos.
Quien sí vuelve a la convocatoria, tras ser baja por sanción en el último choque liguero, es el delantero islandés Orri Óskarsson.
¿Dónde se disputará el encuentro?
El Union Saint-Gilloise jugará lejos de su escenario habitual debido a que las instalaciones del Stade Joseph Marien no cumplen con el reglamento de la UEFA. En sustitución del feudo del conjunto belga, el partido se disputará a 30 kilómetros, en Lovaina, en el estadio del OH Leuven, rival en el último compromiso del Union Saint-Gilloise (1-1).
¿Cómo llega el Union Saint-Gilloise al partido?
El cuadro bruselense, que tiene muchas ausencias, se estrenó en el torneo continental con una clara victoria por 0-3 en el feudo del Viktoria Pilsen checo y presentan un bagaje de seis victorias y dos empates en el campeonato belga, donde son cuartos, a dos puntos del líder, el Gante.
El conjunto de David Hubert presenta el ataque más goleador de su liga, con 22 tantos, y comparte la mejor defensa, con solo cuatro encajados, aunque el pasado domingo no pasó del empate en casa ante el OH Lovaina (1-1).
Entre sus principales bazas ofensivas destacan el sudafricano Relebohile Mofokeng, autor de tres goles en liga y del primer tanto en Pilsen, y el sueco Besfort Zeneli, que suma dos dianas y cuatro asistencias en el campeonato belga.
Muchas bajas
Sin embargo, Hubert afronta el encuentro muy condicionado por las bajas. No podrá contar por lesión con Kevin Mac Allister, Ross Sykes, Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs, Kevin Rodríguez e Ilan Hurtevent, ni con los sancionados Raul Florucz, máximo goleador del equipo en liga con cuatro tantos, y Adem Zorgane. Tampoco están disponibles Ivan Pavlic y Anouar Ait El Hadj, no inscritos en la competición europea.
Además, es duda por molestias en una pierna Mateo Biondic, que marcó tanto en Pilsen como en la posterior victoria liguera ante el Amberes (0-2). La buena noticia para el técnico es el regreso de Kamiel Van de Perre, que ya ha cumplido su sanción europea.