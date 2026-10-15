Nunca se encontró cómodo el conjunto guipuzcoano, que ha sufrido lo indecible, al menos en la primera mitad, para poder sacar jugado el balón con cierta claridad ante la presión de un Saint-Gilloise que no ha escatimado ni el más mínimo esfuerzo.

Un extenuante trabajo que a punto ha estado de dar sus frutos al equipo belga a los nueve minutos en una falta lateral botada por el sueco Besfort Zenelli que el central senegalés Massire Sylla ha cabeceado al poste.

No ha sido el único susto para la Real, que once minutos más tarde, en el veinte, ha visto cómo el delantero sudafricano Relebohile Mofokeng no ha acertado a introducir en la portería un balón servido por el lateral Louis Patris tras un peligroso robo en las inmediaciones del área.

Al conjunto donostiarra le ha faltado precisión en todas y cada una de sus transiciones, lo que ha limitado las opciones de marcar de la Real a un chispazo de calidad de Mikel Oyarzabal.

Tal y como ha estado a punto de ocurrir en una acción en la que el internacional ha demostrado todo el talento que atesora con una espectacular maniobra en el interior del área.