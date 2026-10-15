La Real deja escapar el triunfo en el último suspiro en Lovaina (1-1)
La Real Sociedad deberá esperar a una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias en la presente edición de la Liga Europa, tras dejar escapar en el último suspiro (1-1) un triunfo que ha acariciado en su visita al campo del Saint-Gilloise gracias a un gol de Beñat Turrientes en el primer minuto de la segunda mitad.
Primera mitad con pocas ocasiones
Nunca se encontró cómodo el conjunto guipuzcoano, que ha sufrido lo indecible, al menos en la primera mitad, para poder sacar jugado el balón con cierta claridad ante la presión de un Saint-Gilloise que no ha escatimado ni el más mínimo esfuerzo.
Un extenuante trabajo que a punto ha estado de dar sus frutos al equipo belga a los nueve minutos en una falta lateral botada por el sueco Besfort Zenelli que el central senegalés Massire Sylla ha cabeceado al poste.
No ha sido el único susto para la Real, que once minutos más tarde, en el veinte, ha visto cómo el delantero sudafricano Relebohile Mofokeng no ha acertado a introducir en la portería un balón servido por el lateral Louis Patris tras un peligroso robo en las inmediaciones del área.
Al conjunto donostiarra le ha faltado precisión en todas y cada una de sus transiciones, lo que ha limitado las opciones de marcar de la Real a un chispazo de calidad de Mikel Oyarzabal.
Tal y como ha estado a punto de ocurrir en una acción en la que el internacional ha demostrado todo el talento que atesora con una espectacular maniobra en el interior del área.
Segunda parte con más ritmo y mejores sensaciones
Poco más peligro ha creado en los primeros 45 minutos el equipo blanquiazul, que ha tratado de darle un nuevo impulso a su juego con la salida al terreno de juego tras el paso por los vestuarios de Beñat Turrientes.
Un cambio que no pudo ser más providencial, ya que en el primer balón que ha tocado el centrocampista ha puesto en ventaja a la Real en el marcador (0-1) al aprovechar una indecisión entre el portero Hervé Koffi y el capitán del Saint-Gilloise Kamiel Van De Perre.
Gol que lejos de aplacar al conjunto belga pareció sobreexcitar todavía más a los jugadores locales, que no han dudado en convertir el duelo en un frenético constante ir y venir de un área otra.
Pero ni locales ni visitantes han mostrado el acierto necesario para aprovechar alguna de las ocasiones que generaron, lo que parecía permitir a la Real alzarse con una victoria que, sin embargo, ha acabado escapándose a los txuri urdin en el último suspiro.
El recién ingresado Sekou Keita no ha desaprovechado un fallido despeje de Igor Zubeldia tras una falta lateral botada a los 88 minutos para firmar completamente solo en el segundo palo el definitivo 1-1.
Una igualada que el equipo donostiarra a punto ha estado de romper en una jugada final en la que el defensa local Massire Sylla ha sacado sobre la misma línea de gol un balón largo de Gorrotxategi que un jugador del Saint-Gilloise ha estado cerca de introducir en su propia portería.