El inicio del encuentro ha sido bastante espeso. La Real ha dominado a su rival, que se ha defendido bien con un bloque bajo, pero le ha faltado fluidez para generar ocasiones, y, por lo tanto, en los primeros 25 minutos no ha ocurrido nada destacable.

Poco a poco, la Real se ha ido soltando, y, a la media hora de juego, Jon Martín ha puesto por delante a su equipo con un cabezazo tras un gran centro de Carlos Soler.

A partir de ahí, los locales han metido una marcha más y cinco minutos después Zakharyan ha anotado el segundo con un disparo raso desde el borde del área.

Con este resultado, el Depor ha bajado el ritmo, mientras que el conjunto donostiarra ha controlado sin problemas el encuentro hasta que el árbitro ha pitado el final de la primera parte.

Si el arranque del partido ha sido bastante aburrido, en la segunda mitad el guion ha cambiado por completo y el partido se ha vuelto loco. Obligado por el marcador, el conjunto gallego ha dado un paso adelante, mientras que los locales han cedido el balón a la espera de poder rematar a su rival a la contra.

Y, precisamente, así ha llegado el tercer gol de la Real. Ander Barrenetxea roba un balón en su propia área y conecta rápidamente con Gonçalo Guedes. El extremo portugués corre al espacio y culmina el solo un contragolpe con un potente disparo, que fue imposible para Leo Román: 3-0.

Con este resultado, todo indicaba que los de Matarazzo tenían asegurada la victoria, pero no fue así. Soriano marcó el 3-1 con un chut desde fuera del área, y poco después el colegiado Sesma Espinosa expulsó con roja directa a Pablo Marín por un penalti sobre Nsongo, que materializó Yeremay.

El Depor se vino arriba y la Real, con un jugador menos, tuvo que dar un paso atrás. La falta de acierto en ataque y las paradas de Remiro evitaron que el equipo coruñés empatara el partido.

El choque volvió a equilibrarse en cuanto a efectivo sobre el terreno de juego en el minuto 89, cuando el árbitro expulsó a Amatacci por una falta sobre Oyarzabal en el borde del área.

El Deportivo lo intentó todo hasta el pitido final, pero ya no hubo más goles, y la Real logró, con mucha resistencia, sumar los tres puntos a su casillero.