Tres goles del Cádiz y dos expulsiones llevan al Sanse al descenso (0-3)
El Sanse ha sufrido una dolorosa derrota ante el Cádiz (0-3) este sábado en el partido de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta. Los goles de Cordero, Izeta y Vázquez, y las expulsiones por doble amarilla de Marchal y Carrera, han hecho que el equipo gipuzkoano caiga a puestos de descenso.
En una primera parte muy igualada, Antonio Cordero dispuso de una buena ocasión de gol en el minuto 13 con el lanzamiento de una falta cerca del área txuri-urdin.
En el minuto 25, Marchal se fue por la banda izquierda, hizo una pared con Gorka Carrera y entregó el balón en la frontal a Mariezkurrena, quien no dudó en armar un derechazo cruzado que se fue desviado muy cerca del palo derecho.
A cinco minutos del final de la primera mitad, Cordero para armó un disparo certero a la escuadra derecha, imparable para el cancerbero donostiarra.
En la segunda mitad el partido se volvió un tanto bronco. Marchal fue expulsado por doble amarilla en el minuto 53 y dejó en inferioridad numérica al conjunto donostiarra.
En el minuto 67 Zárate recibió el balón cerca del área, su disparo tocó en Gorosabel y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, el VAR advirtió al colegiado para que acudiera a revisar la acción al monitor. Tras varios minutos de revisión, el árbitro rectificó su decisión y anuló el penalti.
En el minuto 83, Izeta ganó un duelo a Kita y disparó con potencia para colar el esférico en la portería de un Olasagasti.
Poco antes de la conclusión del tiempo reglamentario, en una falta lejana botada por Cordero hacia Borja Vázquez, el extremo le ganó el duelo a Luken Beitia y batió con su disparo al cancerbero del Sanse, firmando el tercer y definitivo gol.
La Real B acabó con nueve jugadores al ser expulsado Carrera en el minuto 95.