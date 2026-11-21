En una primera parte muy igualada, Antonio Cordero dispuso de una buena ocasión de gol en el minuto 13 con el lanzamiento de una falta cerca del área txuri-urdin.

En el minuto 25, Marchal se fue por la banda izquierda, hizo una pared con Gorka Carrera y entregó el balón en la frontal a Mariezkurrena, quien no dudó en armar un derechazo cruzado que se fue desviado muy cerca del palo derecho.

A cinco minutos del final de la primera mitad, Cordero para armó un disparo certero a la escuadra derecha, imparable para el cancerbero donostiarra.