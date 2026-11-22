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La Real ha tenido que trabajar de lo lindo para imponerse al Sevilla (1-0)
Euskaraz irakurri: Bideoa: Reala-Sevilla F Ligako 12. jardunaldiko partidaren laburpena 1-0
El gol de Claudia Florentino en la segunda parte ha dado los tres puntos a la Real Sociedad en el duelo ante el Sevilla de la 12ª jornada de la Liga F Moeve.
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