El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha analizado la previa del encuentro ante el Racing de Santander y ha confirmado que Mamadou Sarr podría ser titular tras superar su lesión, y ha pedido calma con el canterano Dani Díaz. Además, ha hablado sobre la grave lesión de Ander Barrenetxea y el percance en el sóleo de Yangel Herrera.