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Matarazzo: “Es muy importante empezar como acabamos"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha analizado la previa del encuentro ante el Racing de Santander y ha confirmado que Mamadou Sarr podría ser titular tras superar su lesión, y ha pedido calma con el canterano Dani Díaz. Además, ha hablado sobre la grave lesión de Ander Barrenetxea y el percance en el sóleo de Yangel Herrera.
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