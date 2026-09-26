Derrota del Sanse contra el Ceuta (3-1), tras quedarse con nueve
El filial donostiarra ha empezado ganando con un gol Kita al principio de la segunda parte. Sin embargo, las expulsiones de Arkaitz Mariezkurrena en el minuto 33 y la del propio Kita en el 66 han marcado el encuentro.
El Sanse perdió ante el Ceuta este sábado por 3-1 en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, en un encuentro marcado por las expulsiones de Mariezkurrena en el 33 y la de Kita en el 66.
El Ceuta llevó el control del juego en el tramo inicial del partido. A los 33 minutos, los realistas se quedaron con un futbolista menos por la expulsión directa de Mariezkurrena por agredir a Matos.
Al inicio de la segunda mitad, Kanuzari Kita abrió el marcador a favor del equipo txuriurdin, a pesar de estar jugando con diez. Carlos Hernández empató el encuentro a los dos minutos, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.
El conjunto de Ion Ansotegi se quedó con nueve jugadores, después de la expulsión de Kazunari Kita, al ver la segunda tarjeta amarilla en el minuto 66. Poco tiempo después, Carlos Hernández fue quien empató para los locales, y a falta de 10 minutos para que acabara el partido, él mismo puso el 2-1 en el marcador.
El Sanse no pudo hacer frente al partido y finalmente, ya en el descuento, recibió el tercer gol, obra de Jordi Escobar. El conjunto de José Juan Romero logró, así, la primera victoria de la temporada.