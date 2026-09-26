Derrota del Sanse contra el Ceuta (3-1), tras quedarse con nueve

El Sanse perdió ante el Ceuta este sábado por 3-1 en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, en un encuentro marcado por las expulsiones de Mariezkurrena en el 33 y la de Kita en el 66.

El Ceuta llevó el control del juego en el tramo inicial del partido. A los 33 minutos, los realistas se quedaron con un futbolista menos por la expulsión directa de Mariezkurrena por agredir a Matos.

Al inicio de la segunda mitad, Kanuzari Kita abrió el marcador a favor del equipo txuriurdin, a pesar de estar jugando con diez. Carlos Hernández empató el encuentro a los dos minutos, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.