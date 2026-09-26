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La Real Sociedad se queda sin puntos frente al Real Madrid en un disputado encuentro (3-5)

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SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 26/09/2026.- La centrocampista de la Real Sociedad Klara Cahynova (i) disputa un balón ante la defensa del Real Madrid Maria Mendez este sábado, durante la jornada 5 de la Liga F que disputan Real Sociedad y Real Madrid, en las instalaciones de Zubieta en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Real Sociedad vs. Real Madrid
Euskaraz irakurri: Realak ezin izan du Real Madril gainditu (3-5)
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En Zubieta se han enfrentado un equipo que todavía no conoce la victoria, y otro, que está invicto. La Real buscaba estrenar su casillero de triunfos, las txuri-urdin han llegado a ir por delante en el marcador, pero han perdido 3-5 contra el Real Madrid. 

 

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