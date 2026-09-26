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La Real Sociedad se queda sin puntos frente al Real Madrid en un disputado encuentro (3-5)
Euskaraz irakurri: Realak ezin izan du Real Madril gainditu (3-5)
En Zubieta se han enfrentado un equipo que todavía no conoce la victoria, y otro, que está invicto. La Real buscaba estrenar su casillero de triunfos, las txuri-urdin han llegado a ir por delante en el marcador, pero han perdido 3-5 contra el Real Madrid.
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