La Real Sociedad ha empatado a cero frente al Heart of Midlothian, en Edimburgo, en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Europa Cup. El conjunto donostiarra ha sido superior y ha dominado al equipo escocés, pero no ha sabido aprovechar sus oportunidades y el marcador no se ha movido. Las guipuzcoanas, incluso, han marrado un penalti.

La Real ha hecho uno buenos primeros minutos, llevando la iniciativa y jugando en campo rival. Las txuri-urdin han llegad con frecuencia al área escocesa, aunque sin generar ocasiones claras. Cecilia y Ainhoa Marín han sido muy incisivas desde las bandas y las txuri-urdin han rondado cada vez con más peligro el área rival.

Las dos ocasiones más claras han llegado prácticamente de manera consecutiva. Primero Cecilia, que ha recortado desde la derecha y ha mandado su disparo fuera por muy poco. Acto seguido, Ainhoa Marín ha vuelto a avisar con un remate que ha atrapado la guardameta del conjunto escocés.

En el minuto 37, Seelenfreund se ha quedado sola ante la portera tras una gran acción txuri-urdin, pero la guardameta ha evitado el gol con una gran intervención. Antes del descanso Ainoa Campo se ha elevado en el área y su remate de cabeza se ha marchado fuera por muy poco.

En el 43 Laborde ha visto la amarilla. Finalmente, ambos equipos se han ido a vestuarios sin goles después de una primera mitad de dominio txuri-urdin y en la que la Real ha rozado el primero en varias ocasiones.

En la reanudación, la Real ha insistido llegando una y otra vez al área rival en busca del gol que rompiera el empate. En el minuto 70, un disparo de Ainoa Campo se ha estrellado contra la madera cuando ya se cantaba el gol.

En el tramo final, las guipuzcoanas, incluso, han gozado de un penalti a su favor, pero Nerea Eizagirre ha mandado el balón a las nubes. La Real lo ha buscado hasta el final, pero el marcador no se ha movido. Chacón y Marín han abandonado el campo lesionadas durante la segunda parte.