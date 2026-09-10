Yangel Herrera sobre el partido contra el Atlético de Madrid: “Nos gustan estos partidos; queremos regalar una gran victoria a la afición”
Yangel Herrera ha comparecido en rueda de prensa este jueves or la tarde. En ella ha hablado de que está “feliz y disfrutando” y el querer dejar atrás la temporada pasada. Además de hablar de la Europa League y del partido contra el Atlético de Madrid.
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