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Yangel Herrera sobre el partido contra el Atlético de Madrid: “Nos gustan estos partidos; queremos regalar una gran victoria a la afición”

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Yangel Herrera
18:00 - 20:00
Yangel Herrera en rueda de prensa. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Yangel Herrera Atletico Madrilen aurkako partidari buruz: “Gustuko ditugu partida hauek; garaipen handi bat oparitu nahi diegu zaleei”
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Última actualización

Yangel Herrera ha comparecido en rueda de prensa este jueves or la tarde. En ella ha hablado de que está “feliz y disfrutando” y el querer dejar atrás la temporada pasada. Además de hablar de la Europa League y del partido contra el Atlético de Madrid.

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