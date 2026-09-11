Real Sociedad vs Atlético
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Matarazzo: “Quiero recordar la competitividad que tuvimos en la Copa"

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GRAFCAV8356. SAN SEBASTIÁN, 11/09/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Peregrino Matarazzo, ofrece este viernes una rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Kopan izandako lehiakortasuna gogoratu nahi dut"
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Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad se ha referido al partido del domingo ante el Atlético de Madrid, en la quinta jornada de la Liga EA Sports. Ha destacado que quiere ver la competitividad mostrada cuando ganaron la Copa del Rey ante el equipo madrileño.

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