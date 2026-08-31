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La Real presenta a Héctor Fort y Mamadou Sarr

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SAN SEBASTIÁN, 31/08/2026.- Héctor Fort (i) y Mamadou Sarr posan durante su presentación este lunes en el estadio de Anoeta de San Sebastián como nuevos jugadores de la Real Sociedad. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Héctor Fort y Mamadou Sarr en Anoeta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak Hector Fort eta Mamadou Sarr aurkeztu ditu
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Última actualización

La Real Sociedad ha presentado a sus nuevos fichajes, Héctor Fort y Mamadou Sarr. El lateral del Barcelona ha afirmado que es un jugador con "una gran capacidad asociativa". Por su parte, el defensa cedido por el Chelsea ha señalado que le falta "jugar con continuidad". Ambos han mostrado claramente su deseo de ayudar al club.

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