La Real Sociedad se enfrentará al Olympique Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense y Lillestrom en la Liga Europa 2026-2027, según el sorteo celebrado este viernes en el Foro Grimaldo de Mónaco.

El conjunto donostiarra disputará cuatro encuentros como local y otros cuatro a domicilio. En el Reale Arena recibirá al Lyon, Viktoria Plzen, Bournemouth y Torreense.

Por su parte, la Real Sociedad tendrá que viajar para medirse a Juventus, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace y Lillestrom.

El sorteo ha deparado al equipo vasco una fase de liga con rivales de distintos perfiles y varias visitas de máxima exigencia, entre ellas la de Turín para enfrentarse a la Juventus y la de Londres ante el Crystal Palace.

La UEFA dará a conocer el calendario definitivo de partidos a más tardar este domingo, por lo que la Real Sociedad conocerá entonces el orden de sus ocho encuentros y las fechas concretas de cada jornada.