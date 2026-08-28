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Matarazzo, sobre el sorteo de la Europa League: “Estoy muy contento con el resultado del sorteo"

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Rino Matarazzo Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo, entrenador de la Real. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Matarazzo, Europa Ligako zozketari buruz: "Oso pozik nago zozketaren emaitzarekin"
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Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha hablado de los rivales que le han tocado al equipo txuri-urdin. Los donostiarras se medirán a Juventus, Olympique de Lyon, Crystal Palace, Bournemouth, Viktoria Plzen, Torreense, Union SG y Lillestrom. 

 

La Real se medirá en Europa a Juventus, Lyon y Crystal Palace
UEFA Europa League Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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