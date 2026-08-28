Matarazzo, sobre el sorteo de la Europa League: “Estoy muy contento con el resultado del sorteo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado de los rivales que le han tocado al equipo txuri-urdin. Los donostiarras se medirán a Juventus, Olympique de Lyon, Crystal Palace, Bournemouth, Viktoria Plzen, Torreense, Union SG y Lillestrom.
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La Real Sociedad tendrá a Juventus, Lyon, Bournemouth y Crystal Palace entre sus rivales europeos
El conjunto donostiarra se enfrentará al Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense y Lillestrom en la Liga Europa 2026-2027.
Mamadou Sarr ya es nuevo jugador de la Real Sociedad
El conjunto txuri-urdin y el Chelsea acuerdan la cesión del central senegalés hasta el final de la temporada 2026-27. El futbolista, que pasó el jueves el reconocimiento médico, se incorporará esta mañana al grupo en Zubieta.
Arturo Ruiz dimite como entrenador de la Real
El técnico del conjunto femenino abonará la indemnización prevista en su contrato para hacer efectiva su salida.
Real Sociedad vs. Chelsea, en directo, en EITB
El encuentro de vuelta de la previa de la Champions League se disputará el próximo 2 de septiembre, y se podrá ver tanto por streaming, en kirolakeitb.eus y ETBON, como por televisión, en ETB1, a partir de las 19:00 horas, desde Zubieta.
Mamadou Sarr ya está en San Sebastián, para incorporarse a la Real
El defensa francés Mamadou Sarr ya está en San Sebastián para pasar el reconocimiento médico y unirse a la Real Sociedad. Llega cedido desde el Chelsea para un temporada.
Remiro, tras la derrota ante el Real Madrid: “En la primera parte, hemos competido muy bien”
El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, ha analizado la derrota ante el Real Madrid por 4-1 en el Santiago Bernabeu.
La Real sucumbe ante la pegada del Madrid (4-1)
El equipo donostiarra cae con un resultado abultado en el Santiago Bernabéu tras competir cara a cara al conjunto blanco durante una hora de partido. Mbappe con un hat trick y Vinicius han marcado para el Madrid, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista.
Cecilia: “El castigo es demasiado para el buen papel que ha hecho el equipo"
Duro resultado para una gran Real en Londres (5-2)
El equipo dirigido por Aturo Ruiz cae goleado en la ida de la fase previa de la Champions League femenina disputada ante el Chelsea a pesar de dar una gran imagen.