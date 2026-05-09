LIGA F MOEVE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real sigue en la cresta de la ola tras superar al Granada (3-0)

Reala-Granada
18:00 - 20:00
Foto: Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Realak olatu aparretan jarraitzen du, Granada ere garaituta (3-0)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha logrado una clara victoria ante el Granada en Zubieta (3-0) gracias a los goles de Cecilia Marcos, Claire Lavogez y Klara Cahyova. Tras certificar el pasado fin de semana su clasificación para Europa, las txuri-udin han celebrado de forma inmejorable la histórica temporada ante su afición.

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X