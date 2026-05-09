Real Sociedad vs Betis (2-2)
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Gorrotxategi: “Aunque estemos en Europa, tenemos que competir más"

Gorrotxategi
18:00 - 20:00
Gorrotxategi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: "Europan egon arren, gehiago lehiatu behar dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre el empate logrado ante el Betis (2-2) en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

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