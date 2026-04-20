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La Real Sociedad levanta la copa con la canción 'We are the champions'

We are the champions Realaren ospakizunean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak kopa altxatu du 'We are the champions' abestiarekin
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad levanta la Copa del Rey con la canción 'We are the champions'  de fondo en la celebración del título.

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