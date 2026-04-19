Final de Copa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real Sociedad, campeona: Una final para el recuerdo

SEVILLA, 17/04/2026.- El guardameta de la Real Sociedad, Unai Marrero, detiene el lanzamiento del delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, durante la final de la Copa del Rey que han disputado este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz.
18:00 - 20:00

Unai Marrero, héroe del partido. Foto: EFE 

Euskaraz irakurri: Reala, txapeldun: Oroimenerako finala
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha proclamado campeona de la Copa del Rey 2025-2026 tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, levantando su cuarto título copero de la historia en una final.

Zubieta Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X