El autobús de la Real recorre varios municipios antes de llegar a Zubieta

Los jugadores de la Real, con la Copa en sus manos, han llegado a primera hora de la tarde de este domingo a Zubieta, donde han sido recibidos por una multitud. El autobús del equipo txuri-urdin, que ha partido desde el aeropuerto de Hondarribia, ha recorrido municipios como Pasaia y las principales calles de San Sebastián antes de llegar a Zubieta.