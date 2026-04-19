LA REAL CAMPEONA
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El autobús de la Real recorre varios municipios antes de llegar a Zubieta

SAN SEBASTIÁN, 19/04/2026.- El autobús de la Real Sociedad con la Copa del Rey a su llegada a Zubieta tras recorrer las calles de San Sebastián a su llegada este domingo tras ganar ayer la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realaren autobusa herriz herri joan da Hondarribiko aireportutik Zubietara

Última actualización

Los jugadores de la Real, con la Copa en sus manos, han llegado a primera hora de la tarde de este domingo a Zubieta, donde han sido recibidos por una multitud. El autobús del equipo txuri-urdin, que ha partido desde el aeropuerto de Hondarribia, ha recorrido municipios como Pasaia y las principales calles de San Sebastián antes de llegar a Zubieta. 

Fútbol Zubieta Real Sociedad Copa del Rey

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