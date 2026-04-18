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Rino Matarazzo: “Estoy orgulloso, es para todos, es un momento muy especial”

Rino Matarazzo (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rino Matarazzo: “Harro nago, denontzat da, une oso berezia da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha sido entrevistado por EITB después de la final de la Copa el Rey que ha ganado el equipo txuri-urdin, en La Cartuja, ante el Atlético Madrid, en la tanda de penaltis.

Fútbol Copa del Rey Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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