LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Reparto de puntos en un derbi loco (3-3)

El Deportivo Alavés ha logrado un empate agónico (3-3) ante la Real Sociedad gracias a un gol en el minuto 97 que ha dejado helado a Anoeta. En un encuentro frenético y lleno de alternativas, el conjunto babazorro ha igualado en la última jugada para rescatar un punto en un derbi vibrante que se ha resuelto en el descuento.

SAN SEBASTIÁN, 11/04/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Beñat Turrientes (d) lucha por el balón con el centrocampista del Alavés Pablo Ibáéz (i) durante el partido de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el Estadio de Anoeta. EFE/ Javi Colmenero
Real Sociedad vs. Alavés Foto:EFE
Euskaraz irakurri: Puntuen banaketa derbi ero batean (3-3)
author image

L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Lucas Boyé, con un gol en el minuto 97, ha rescatado este sábado un punto para el Alavés en Anoeta (3-3), en un partido en el que la Real Sociedad ha sido superior pero ha terminado cediendo dos puntos víctima de sus propios errores.

El choque ha arrancado con un ritmo altísimo y con una sucesión de errores y aciertos que han marcado el desarrollo del juego desde el primer minuto. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Duje Ćaleta-Car ha protagonizado una acción desafortunada al introducir el balón en su propia portería tras un centro raso desde la izquierda que no parecía entrañar peligro (0-1).

La Real Sociedad ha tratado de reponerse de inmediato y ha generado su primera ocasión clara poco después, cuando el propio Ćaleta-Car ha estado cerca de redimirse con un remate de cabeza que ha obligado a Antonio Sivera a intervenir con acierto.

A partir de ese momento, el equipo dirigido por Matarazzo ha asumido el control del balón, ha acumulado posesión y ha buscado con insistencia los espacios en el entramado defensivo del Alavés, que ha planteado una línea de cinco zagueros. Fruto de ese dominio, en el minuto 13 Luka Sučić ha firmado el empate con un auténtico golazo: un potente disparo desde el vértice del área que se ha colado ajustado al palo largo, imposible para el guardameta visitante (1-1).

Lejos de calmar el encuentro, el gol ha intensificado aún más el intercambio de golpes. El Alavés no ha renunciado a su planteamiento y ha seguido buscando el área rival con acciones rápidas por banda. Así, en el minuto 24, el conjunto vitoriano ha vuelto a adelantarse en el marcador tras otra acción marcada por la falta de contundencia defensiva de la Real. Mamadou Diabaté ha aprovechado un balón suelto en el área después de una desafortunada intervención de Álex Remiro y un mal despeje de Turrientes, enviando el esférico al fondo de la red (2-1).

Los donostiarras, erráticos en defensa, han vuelto a igualar el partido a los tres minutos con otro golazo, de Turrientes en este caso, desde fuera del área en una jugada ensayada de córner, aunque LaLiga le ha dado el gol a Sivera en propia puerta (2-2).  

En la segunda mitad, Óskarsson  ha marcado a placer el 3-2 con la testa en una buena asistencia, también de cabeza, de un Take Kubo que ha vuelto a jugar casi tres meses después. 

En los últimos veinte minutos, el Alavés ha empezado a apretar en busca del empate con centros laterales y algún que otro disparo desde lejos, aunque la Real también ha tenido  algún que otro acercamiento para matar el encuentro.

En el descuento, Sergio Gómez ha visto la roja directa y prácticamente en el último minuto, Lucas Boyé ha puesto el 3-3 definitivo con un golazo.

Declaraciones de los protagonistas

18:00 - 20:00
Kubo: "Contento por volver, pero no tanto por el resultado"
18:00 - 20:00
Blanco: "Lo bueno del equipo es que no deja de luchar hasta el final"
Real Sociedad Anoeta Alavés LaLiga EA Sports Derbi Vasco Fútbol Goles

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X