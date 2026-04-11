Reparto de puntos en un derbi loco (3-3)
El Deportivo Alavés ha logrado un empate agónico (3-3) ante la Real Sociedad gracias a un gol en el minuto 97 que ha dejado helado a Anoeta. En un encuentro frenético y lleno de alternativas, el conjunto babazorro ha igualado en la última jugada para rescatar un punto en un derbi vibrante que se ha resuelto en el descuento.
Lucas Boyé, con un gol en el minuto 97, ha rescatado este sábado un punto para el Alavés en Anoeta (3-3), en un partido en el que la Real Sociedad ha sido superior pero ha terminado cediendo dos puntos víctima de sus propios errores.
El choque ha arrancado con un ritmo altísimo y con una sucesión de errores y aciertos que han marcado el desarrollo del juego desde el primer minuto. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Duje Ćaleta-Car ha protagonizado una acción desafortunada al introducir el balón en su propia portería tras un centro raso desde la izquierda que no parecía entrañar peligro (0-1).
La Real Sociedad ha tratado de reponerse de inmediato y ha generado su primera ocasión clara poco después, cuando el propio Ćaleta-Car ha estado cerca de redimirse con un remate de cabeza que ha obligado a Antonio Sivera a intervenir con acierto.
A partir de ese momento, el equipo dirigido por Matarazzo ha asumido el control del balón, ha acumulado posesión y ha buscado con insistencia los espacios en el entramado defensivo del Alavés, que ha planteado una línea de cinco zagueros. Fruto de ese dominio, en el minuto 13 Luka Sučić ha firmado el empate con un auténtico golazo: un potente disparo desde el vértice del área que se ha colado ajustado al palo largo, imposible para el guardameta visitante (1-1).
Lejos de calmar el encuentro, el gol ha intensificado aún más el intercambio de golpes. El Alavés no ha renunciado a su planteamiento y ha seguido buscando el área rival con acciones rápidas por banda. Así, en el minuto 24, el conjunto vitoriano ha vuelto a adelantarse en el marcador tras otra acción marcada por la falta de contundencia defensiva de la Real. Mamadou Diabaté ha aprovechado un balón suelto en el área después de una desafortunada intervención de Álex Remiro y un mal despeje de Turrientes, enviando el esférico al fondo de la red (2-1).
Los donostiarras, erráticos en defensa, han vuelto a igualar el partido a los tres minutos con otro golazo, de Turrientes en este caso, desde fuera del área en una jugada ensayada de córner, aunque LaLiga le ha dado el gol a Sivera en propia puerta (2-2).
En la segunda mitad, Óskarsson ha marcado a placer el 3-2 con la testa en una buena asistencia, también de cabeza, de un Take Kubo que ha vuelto a jugar casi tres meses después.
En los últimos veinte minutos, el Alavés ha empezado a apretar en busca del empate con centros laterales y algún que otro disparo desde lejos, aunque la Real también ha tenido algún que otro acercamiento para matar el encuentro.
En el descuento, Sergio Gómez ha visto la roja directa y prácticamente en el último minuto, Lucas Boyé ha puesto el 3-3 definitivo con un golazo.
Declaraciones de los protagonistas
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