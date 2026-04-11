Reparto de puntos en un derbi loco (3-3)

La Real Sociedad ha tratado de reponerse de inmediato y ha generado su primera ocasión clara poco después, cuando el propio Ćaleta-Car ha estado cerca de redimirse con un remate de cabeza que ha obligado a Antonio Sivera a intervenir con acierto.

A partir de ese momento, el equipo dirigido por Matarazzo ha asumido el control del balón, ha acumulado posesión y ha buscado con insistencia los espacios en el entramado defensivo del Alavés, que ha planteado una línea de cinco zagueros. Fruto de ese dominio, en el minuto 13 Luka Sučić ha firmado el empate con un auténtico golazo: un potente disparo desde el vértice del área que se ha colado ajustado al palo largo, imposible para el guardameta visitante (1-1).