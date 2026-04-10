REAL SOCIEDAD - ALAVÉS
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Matarazzo: "El partido más importante es el del Alavés, aunque sabemos lo que nos viene"

Pellegrino Matarazzo, Realeko entrenatzailea.
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo.
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Badakigu zer datorkigun, baina orain Alavesen aurkako partida da garrantzitsuena"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha destacado que ahora mismo su equipo sólo piensa en el derbi de este sábado ante el Alavés, y que  después ya habrá tiempo para centrarse en la gran final de Copa.

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