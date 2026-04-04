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La Real endosa una manita al Alhama (1-5)

Alhama - Reala. F Moeve Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak 'bostekoa' eman dio Alhamari (1-5)
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha comenzado perdiendo el partido que ha disputado a domicilio ante el Alhama, pero ha reaccionado pronto para poner las tablas, y a partir de ese momento ha arrollado a su rival hasta imponerse por un contundente 1-5. 

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