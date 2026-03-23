Take Kubo regresa a los entrenamientos con la Real

El extremo japonés de la Real Sociedad Takefusa Kubo ha regresado este lunes a los entrenamientos tras más de dos meses lesionado, y podrá volver a jugar ante el Levante.

El jugador nipón sufrió una rotura en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda el pasado 18 de enero en el encuentro ante el Barcelona y desde entonces ha estado de baja.

Aunque en un principio iba a viajar a Londres para concentrarse con su selección, como señaló Matarazzo a los medios de comunicación, finalmente se quedará en Donostia para estar al 100 % en el encuentro liguero.