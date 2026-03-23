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Take Kubo regresa a los entrenamientos con la Real

Kubo ha entrenado con el equipo txuri-urdin este lunes y estará preparado para el encuentro ante el Levante. El japonés no viajará con su selección.
Takefusa Kubo of Real Sociedad in action during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and FC Barcelona at Anoeta on January 18, 2026, in San Sebastian, Spain.
Takefusa Kubo. Imagen: Europa Pres
Euskaraz irakurri: Take Kubo Realaren entrenamenduetara itzuli da
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El extremo japonés de la Real Sociedad Takefusa Kubo ha regresado este lunes a los entrenamientos tras más de dos meses lesionado, y podrá volver a jugar ante el Levante.

El jugador nipón sufrió una rotura en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda el pasado 18 de enero en el encuentro ante el Barcelona y desde entonces ha estado de baja.

Aunque en un principio iba a viajar a Londres para concentrarse con su selección, como señaló Matarazzo a los medios de comunicación, finalmente se quedará en Donostia para estar al 100 % en el encuentro liguero.

Kubo lesionado en el isquiotibial de la pierna izquierda
Zubieta Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

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