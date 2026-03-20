Méndez: "Tranquilidad, confianza, y mirar hacia adelante, que un mal resultado no nos empañe"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la derrota por 3-1 ante el Villarreal, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
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La Real cae ante el Villarreal víctima de una primera parte para olvidar (3-1)
Los de Matarazzo han encajado tres goles en 22 minutos y, pese a que han mejorado tras el descanso, han sido muy inferiores al equipo entrenado por Marcelino.
Rino Matarazzo, sobre el partido en Villarreal de este viernes: "Es muy importante seguir mejorando el juego"
El entrenador de la Real Sociedad, ante el partido que jugará el conjunto txuri-urdin este viernes, a las 21:00 horas, en el Estadio de la Cerámica, ha destacado que el encuentro "es un buen test", y ha señalado el reto de ganar ante rivales del nivel del equipo de Marcelino.
Los socios con número a partir de 6752 pueden optar a la entrada de la final de Copa
Los agraciados son las y los socios que tengan el número del 6752 al 11238 y también del 1 al 3767. El número a tener en cuenta es el asignado para el sorteo, no la referencia de socio.
La Real dispondrá de 612 entradas más para la final de Copa, para un total de 15 643
22 134 socios aspiran a conseguir una entrada en el sorteo que se realizará este miércoles a las 13:00 horas.
22.134 socios de la Real Sociedad aspiran a una entrada para la final de Copa en el sorteo del miércoles
Según el club txuri urdin, las entradas disponibles son 15.031 y se adjudicarán en el sorteo que tendrá lugar este miércoles a la 13:00 horas.
Los médicos confirman que Yangel Herrera sufre una nueva lesión muscular
El centrocampista venezolano presentó este domingo, en el derbi que los guipuzcoanos disputaron en Anoeta frente a Osasuna, molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Sólo llevaba cuatro minutos en el campo cuando se lesiono.
Sergio Gómez: "El equipo ha mostrado desde el principio que era superior"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad Sergio Gómez tras la victoria por 3-1 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Sanse no falla y sale victorioso de su visita al Córdoba (0-2)
Ochieng y Dani Díaz, de penalti, han sido los autores de los goles de la victoria donostiarra.
Dos penaltis en contra y una expulsión condenan a la Real a la derrota ante el Real Madrid (0-3)
La Real Sociedad ha perdido por 0-3 ante el Real Madrid en Zubieta en la jornada 22 de la Liga F Moeve. Lss txuri-urdin han aguantado bien hasta los últimos 20 minutos. Después, dos penaltis en contra y la expulsión de Paula Fernández han castigado al equipo vasco.