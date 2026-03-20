VILLAREAL VS REAL (3-1)
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Méndez: "Tranquilidad, confianza, y mirar hacia adelante, que un mal resultado no nos empañe"

Real Sociedad
18:00 - 20:00
Brais Méndez. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Mendez: "Lasaitasuna, konfiantza, eta aurrera begiratzea, emaitza txar batek ez gaitzala lausotu"
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EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la derrota por 3-1 ante el Villarreal, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.

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